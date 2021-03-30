Мытищи, Московская область, , 15:33 — REGNUM Стрельба в Московской области у дома, где забаррикадировался стрелок, напоминает «залежи фейерверков», сообщил очевидец происшествия и автор видео. Запись опубликована телеграм-каналом «112».

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

Кадры поочерёдно фокусируются на автомобиле Росгвардии, беспилотнике в небе и крупном коттедже с облаком дыма. Звук воспроизводит канонаду, напоминающую взрывы петард.

«Что-то он как-то стреляет непонятно, как будто у него залежи фейерверков», — отмечает автор видео.

События разворачиваются в коттеджном посёлке, расположенном в городском округе Мытищи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Следственном комитете возбудили уголовное дело о стрельбе по сотрудникам правоохранительных органов.