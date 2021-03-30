Мытищи, Московская область, , 15:25 — REGNUM Клубы чёрного дыма видны возле дома стрелка Владимира Барданова в подмосковном посёлке Новые Вешки. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Mash.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

Судя по всему, в доме Барданова начался пожар. Там продолжается штурмовая спецоперация. Слышны автоматные очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённый мужчина открыл огонь по правоохранителям, которые прибыли к его дому для задержания. Для его обезвреживания решили применить сценарий, который обычно используют против боевиков на Северном Кавказе.