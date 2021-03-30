Мытищи, Московская область, , 15:13 — REGNUM Сценарий, который обычно применяют против боевиков на Северном Кавказе, выбран для штурма дома мытищинского стрелка. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Mash.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция»

На месте событий находится броневик «Патруль» класса MRAP, защищённый от обстрела и подрыва. Силовики будут вести огонь по дому Владимира Барданова под прикрытием этой машины.

Обстрел продолжится до окончания сопротивления вооружённого мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, над домом стрелка в подмосковном посёлке Новые Вешки запустили беспилотник.