Мытищи, Московская область, 30 марта 2021, 15:01 — REGNUM Открывший стрельбу из окон частного дома в подмосковных Мытищах мужчины ещё не задержан. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главкаСКРФ Ольга Врадий.
Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»
«По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящее время в доме мужчина находится один. Пенсионер забаррикадировался в доме», — сказала она.
Напомним, ранее сообщалось, что стрелка после штурма задержали силовики.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 марта полицейские приехали к мужчине, чтобы проверить его на предмет незаконного оборота оружия. Жена мужчины пустила их на участок, и в этот момент подозреваемый Владимир Барданов открыл огонь из окна дома.