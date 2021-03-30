Мытищи, Московская область, , 15:01 — REGNUM Открывший стрельбу из окон частного дома в подмосковных Мытищах мужчины ещё не задержан. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главкаСКРФ Ольга Врадий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

«По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящее время в доме мужчина находится один. Пенсионер забаррикадировался в доме», — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что стрелка после штурма задержали силовики.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 марта полицейские приехали к мужчине, чтобы проверить его на предмет незаконного оборота оружия. Жена мужчины пустила их на участок, и в этот момент подозреваемый Владимир Барданов открыл огонь из окна дома.