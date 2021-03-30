Мытищи, Московская область, , 14:57 — REGNUM В Московской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили 30 марта в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

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Уголовное дело возбудили по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По данным следствия, утром 30 марта в частный дом в посёлке Вешки городского округа Мытищи пришли сотрудники ФСБ и МВД. Они намеревались проверить информацию о незаконном владении оружием. Отмечается, что 61-летний владелец дома правоохранителей внутрь помещения, открыл стрельбу и бросил гранату.

По данным СК, никто не пострадал. Сейчас пенсионер находится в доме один, подчеркнули в ведомстве.