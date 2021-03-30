Мытищи, Московская область, , 15:01 — REGNUM Силовики запустили беспилотный летательный аппарат над подмосковным посёлком Новые Вешки, где в одном из домов забаррикадировался вооружённый мужчина. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Mash.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

С помощью дрона они намерены обследовать территорию вокруг дома стрелка. В настоящее время продолжается штурм этого частного дома.

На месте работает в том числе отряд спецназа «Гром». Со стороны дома слышны выстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта 61-летний житель Новых Вешек открыл огонь по правоохранителям, которые пришли на участок с решением суда.