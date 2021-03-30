Москва, 30 марта, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Понятно, что Жозеп Боррель не может согласиться со словами Сергея Лаврова о том, что Евросоюз уничтожил всю инфраструктуру отношений с Москвой. Тем не менее это так, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 30 марта, комментируя слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM О России или плохо или ничего

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился со словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Евросоюз уничтожил отношения с Москвой. Об этом Боррель написал в своем блоге.

«Ничего фатального в этом нет: речь идёт о наших отношениях с Европой по линии ЕС, но не по двусторонней линии. Различные структуры Евросоюза могут мешать этим двусторонним отношениям, но — до определённого предела.

Показательна и трактовка, которую глава дипломатии ЕС даёт современным отношениям России и Китая. Сближение Москвы и Пекина сильно нервирует ЕС. Помешать этому сближению, однако, Брюссель не может, поскольку речь идёт об объективном процессе.

Нравится это Брюсселю, Вашингтону или Лондону или не нравится, но это естественно для мировых держав — стремиться к независимости. Это, по сути дела, и есть одна из основополагающих характеристик мировых держав.

В этой связи я бы ещё обратил внимание на такой момент. Стремление России или Китая к независимости, как правило, не является предметом публичной критики со стороны Берлина и Парижа.

С одной стороны, у них самих с независимостью не всё, как мы знаем, в порядке, а с другой — немцы и французы всё ещё понимают, что это нечто само собой разумеющееся. А вот в Брюсселе и тем более в Лондоне и Вашингтоне на независимость других смотрят иначе.

Одним словом, единственное, что может подтвердить обоснованность несогласия Борреля с Лавровым, — это конкретные шаги Брюссели по восстановлению отношений с нашей страной.

Их я, однако, в близком будущем не жду, и в этой разрушительной упёртости ЕС есть весомая положительная сторона: меньше будет у европейцев возможностей вмешиваться в наши внутренние и международные дела», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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