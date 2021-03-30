Мытищи, Московская область, , 14:44 — REGNUM В Московской области продолжается операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу по силовика, сообщает 30 марта телеграм-канал LIFE SHOT.

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Авторы канала утверждают, что по уточнённым данным, стрелок пока не задержан.

«Из окон идёт стрельба. На месте слышны взрывы», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что открывшего стрельбу по силовикам мужчину удалось задержать в результате штурма. События разворачиваются в частном секторе коттеджного посёлка «Новые Вешки».