Мытищи, Московская область, , 14:26 — REGNUM Стрельба около дома мужчины, открывшего огонь по полицейским в подмосковных Мытищах, началась еще ночью. Об этом телеграм-каналу Mash сообщили местные жители.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

Так, 61-летний подозреваемый Владимир Барданов был ранее судим за кражу и грабеж, а в годы СССР был «фарцовщиком» (занимался незаконной скупкой).

Напомним, ранее мужчина забаррикадировался в своем частном доме и открыл стрельбу по полицейским после того, как они пришли к нему для задержания за незаконную торговлю оружием, однако он отказался сдаваться.

Мужчина владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированы в течение последних лет.