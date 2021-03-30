Мытищи, Московская область, 30 марта 2021, 14:24 — REGNUM Владимир Барданов, который по версии ряда СМИ, открыл стрельбу по полицейским в коттеджном поселке «Новые вешки», задержан. Об этом сообщает телеграм-канал «LIFE SHOT».
Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»
Отмечается, что задержание удалось произвести благодаря штурму частного дома, в котором он забаррикадировался. Также издание приводит ряд сведений относительно персона предполагаемого стрелка. По имеющейся информации, Барданов в начале нулевых неоднократно находился в федеральном розыске по разным статьям — от грабежа до мошенничества в особо крупном размере. В 2001 году он был арестован, но сумел скрыться от следствия.
Утром 30 марта полицейские приехали к мужчине, чтобы проверить его на предмет незаконного оборота оружия. Жена мужчины пустила их на участок, и в этот момент Барданов открыл огонь из окна дома.
Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье посёлок со стрелком оцеплен силовиками