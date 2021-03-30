Мытищи, Московская область, , 14:20 — REGNUM В поселке Вешки городского округа Мытищи задержали стрелка, сообщает источник ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция»

Ранее стало известно, что силовики начали штурм частного дома, где забаррикадировался преступник. В коттеджный посёлок «Новые Вешки», где разворачиваются события, стянуты силы полиции и Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемому 61 год, его планировали опросить по делу о незаконном обороте оружия.