Мытищи, Московская область, 30 марта, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В поселке Вешки городского округа Мытищи задержали стрелка, сообщает телеграм-канал Mash.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция»

Ранее стало известно, что силовики начали штурм частного дома, где забаррикадировался преступник. В коттеджный посёлок «Новые Вешки», где разворачиваются события, стянуты силы полиции и Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемому 61 год, его планировали опросить по делу о незаконном обороте оружия.