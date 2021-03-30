Мытищи, Московская область, , 14:27 — REGNUM Видеозапись из подмосковного поселка Новые Вешки, житель которого открыл огонь по правоохранителям, опубликовал 30 марта телеканал РЕН ТВ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

В кадре видны строения, автомобиль силовиков и вооружённые бойцы спецподразделений. Территория вокруг дома, где находится вооружённый мужчина, оцеплена.

В управлении МВД по Московской области заявили, что правоохранители пришли на участок к 61-летнему Владимиру Барданову с решением суда, позволяющим провести осмотр дома. Мужчину заподозрили в незаконном обороте оружия.

В этот момент Барданов открыл огонь из автоматического оружия и бросил две гранаты, одна из которых взорвалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посёлке Новые Вешки началась операция по обезвреживанию вооружённого местного жителя.