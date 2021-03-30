Мытищи, Московская область, 30 марта, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Московской области сотрудники правоохранительных органов работают на месте стрельбы в городском округе Мытищи. Видеозапись с места проведения операции 30 мартаопубликовал телеграм-канал LifeShot.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция»

На кадрах видно большое скопление бойцов силовых структур, экипированных в средства бронезащиты. События развиваются в коттеджном посёлке «Новые Вешки».

По предварительным данным, в доме может находиться арсенал оружия. Место оцеплено сотрудниками полиции. Также есть информация, что в доме вместе со стрелком могут находиться другие люди.