Москва, 1 апреля, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, в России вступил в силу закон о минимальной цене на пачку сигарет, сообщает ИА REGNUM.

Эдуард Мане. Цыганка с сигаретой. 1862

Закон содержит положения — формулу, по которой предлагается высчитывать единую минимальную цену табачной продукции. Минимальная цена за пачку сигарет составит примерно 106 рублей, подсчитали в Совфеде.

Однако реализация табачной продукции потребителям будет осуществляться по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Напомним, что максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки (пачку) табачных изделий, на ее основании определяется расчетная стоимость табачных изделий, необходимая для исчисления акциза.

Предполагается, что мера позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего защите здоровья населения.

Напомним, что с 1 января 2021 года в стране вступили в силу новые ограничения для курильщиков. Например, запрещается курить в медучреждениях, базах и складских помещениях. Курить можно будет только в специально отведенных для этого зонах.