Мытищи, Московская область, , 14:06 — REGNUM Причиной стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки могла стать проверка полиции. Об этом журналистам 30 марта сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

По имеющейся информации представители правоохранительных органов пытались проверить мужчину на причастность к незаконному обороту оружия. В ответ он открыл огонь из окна своего дома.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданином, который открыл стрельбу и забаррикадировался в частном доме в поселке Новые Вешки, может быть житель Москвы Владимир Барданов. По информации СМИ, гражданин находился в федеральном розыске.

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