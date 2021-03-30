Мытищи, Московская область, , 14:04 — REGNUM В посёлке Вешки в Московской области спецназ штурмует дом, где забаррикадировался стрелок. Об этом 30 марта сообщает Baza.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

Ранее сообщалось, что мужчина не вступает в переговоры. В посёлок стянуты сила полиции и Росгвардии, территория оцеплена. Известно, что подозреваемому 61 год, его планировалось опросить по делу о незаконном обороте оружия.

По некоторой информации, вместе со стрелком в доме может находиться его зять.