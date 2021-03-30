Мытищи, Московская область, , 13:59 — REGNUM В Московской области в посёлок Вешки стянуты силы полиции и Росгвардии, сообщил 30 марта источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

В посёлке проводилась специальная операция ФСБ и спецназа МВД. Во время неё подозреваемый в незаконном обороте оружия забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу. О пострадавших сотрудниках правоохранительных органов информации пока нет. Посёлок оцеплен.

Как сообщало ИА REGNUM, оружие у стрелка из Мытищ могло остаться после ликвидации его частных охранных предприятий.