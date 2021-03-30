Мытищи, Московская область, , 13:59 — REGNUM В подмосковных Мытищах мужчина открыл огонь из окна частного дома после того, как сотрудники полиции и ФСБ пришли к нему с проверкой информации о причастности его к незаконному обороту оружием. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе главного управления МФД РФ по Московской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок.

«В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты», — сообщили в пресс-службе.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время силовиками принимаются меры к задержанию злоумышленника.