Мытищи, Московская область, , 13:52 — REGNUM Открывший стрельбу в подмосковных Мытищах мужчина находился в федеральном розыске по делу о краже. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция»

Отмечается, что стрелок — 61-летний Владимир Барданов. Он забаррикадировался дома и открыл стрельба по полицейским после того, как они пришли к нему с проверкой.

Мужчина владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированы в течение последних лет.

Ранее сообщалось, что на мужчину зарегистрировано пять нарезных единиц оружия и одно травматическое.