Москва, 1 апреля, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Водитель автобуса

Из экзамена исключили так называемую площадку, кроме того, вводится единый практический экзамен в городе для категорий B, С и D продолжительностью 30 минут.

Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе, где будут показывать элементы, которые раньше проверялись на отмененном этапе.

Несмотря на отказ от «площадки», инспекторы все равно проверят первоначальные навыки вождения. Сохраняются четыре обязательных упражнения: заезд задним ходом в бокс под 90 градусов, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве, старт движения на подъеме (эстакада).

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Кроме того, вводится процедура аннулирования результатов экзаменов.