Мытищи, Московская область, 30 марта 2021, 13:49 — REGNUM Житель подмосковных Мытищ открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как сотрудники полиции пришли осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия. Об этом 30 марта сообщили в МВД.
Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»
Отмечается, что стрелок может располагать целым арсеналом оружия.
Мужчине 61 год, его хотели задержать за незаконную торговлю оружием, но мужчина решил держать оборону. Он забаррикадировался в доме.
Силовики начали штурм дома.
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