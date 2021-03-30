Мытищи, Московская область, , 13:49 — REGNUM Житель подмосковных Мытищ открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как сотрудники полиции пришли осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия. Об этом 30 марта сообщили в МВД.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

Отмечается, что стрелок может располагать целым арсеналом оружия.

Мужчине 61 год, его хотели задержать за незаконную торговлю оружием, но мужчина решил держать оборону. Он забаррикадировался в доме.

Силовики начали штурм дома.

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