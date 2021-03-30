Мытищи, Московская область, , 13:45 — REGNUM Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию в подмосковных Мытищах, где устроил стрельбу житель коттеджного посёлка. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Baza.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

Десятки сотрудников ФСБ, МВД, ГИБДД дежурят по всему посёлку Новые Вешкт. Жителей попросили оставаться в домах.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилой местный житель ранее открыл огонь по прохожим из окна дома. С ним могут находиться заложники.