Мытищи, Московская область, , 13:42 — REGNUM Трёх человек, включая ребёнка, может держать в заложниках мужчина, стреляющий из окна дома в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает 30 марта источник Интерфакса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция»

Житель коттеджного поселка Новые Вешки забаррикадировался в собственном доме. С ним предположительно находятся двое взрослых родственников и ребёнок.

«На переговоры стрелок пока не идёт, требований не выдвигает», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в доме пожилого мужчины, устроившего стрельбу в Мытищах, может находиться целый арсенал оружия.