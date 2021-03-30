Старооскольский район, 30 марта 2021, 13:23 — REGNUM Распространение крупной партии сильнодействующего наркотического средства пресекли сотрудники УФСБ Белгородской области в Старом Осколе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. На скамье подсудимых оказался 25-летний молодой человек.
Мужчина 1996 года рождения был задержан за сбыт героина бесконтактным способом на территории Старооскольского района. Приговором городского суда фигурант уголовного дела признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.