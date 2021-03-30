Ижевск, , 12:52 — REGNUM В Ижевске задержали 25-летнего неработающего, ранее судимого за особо тяжкое преступление местного жителя. При личном досмотре у мужчины обнаружили 526 граммов синтетических наркотиков, подготовленных к сбыту, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

По словам задержанного, он забрал запрещенное вещество в тайнике на территории Завьяловского района. При этом в его квартире был обнаружен упаковочный материал, весы и еще 50 граммов наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере»). Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Уточняется, что за данное преступление ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в квартире одного из домом по улице Советской в Ижевске полицейские обнаружили притон для потребления наркотических средств. По подозрению в его организации задержан 44-летний неработающий, ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.

Читайте также: В Ижевске вновь обнаружили наркопритон