Ижевск, , 10:34 — REGNUM В квартире одного из домом по улице Советской в Ижевске полицейские обнаружили притон для потребления наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По подозрению в его организации задержан 44-летний неработающий, ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.

Установлено, что в течение нескольких месяцев он систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для кустарного изготовления из семян мака наркотических средств и их последующего потребления. В квартире обнаружены вещества и посуда для кустарного изготовления наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ («Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»).

В отношении троих граждан в состоянии наркотического опьянения, которые находились в данной квартире, составлены протоколы об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Ижевске задержали 33-летнюю неработающую женщину, в квартире которой был обнаружен наркопритон. Женщина проживала с несовершеннолетней дочерью.

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