Воронеж, , 12:52 — REGNUM Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В 30 марта успешно завершил свой второй полет на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО).

Как сообщает ТАСС, второй полет Ил-112В был начат в 11:35 мск и после его успешного окончания в 12:04 мск самолет приземлился.

При этом представитель Конструкторского бюро «Ил» в Воронеже Александр Анохин рассказал журналистам, что после своего первого полета, состоявшегося в марте 2019 года, самолет Ил-112В был доработан.

«Были проведены мероприятия по снижению его веса, так как был перевес. Сейчас вес самолета приближен к тому, что указан в ТЗ (техническое задание) заказчика. Самолет опытный, первый экземпляр, естественно, были замечания и по конструктиву, и по другим моментам, сейчас они устранены», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта стало известно, что Московский авиационный институт создаст образовательный центр в Бурятии по подготовке кадров для авиапредприятий республики.