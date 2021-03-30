Минск, 30 марта, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Становление белорусского государства длилось четверть века, и в 2020 году его власть устояла. Об этом 30 марта заявил Александр Лукашенко, проводя совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

Александр Горбаруков REGNUM Александр Лукашенко и оппозиция

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Характеризуя пройденный этап, Лукашенко отметил, что процессы в Белоруссии якобы можно оценивать по-разному. При этом он отметил: «На что я всегда говорил: как смогли, так сделали. После нас сделают лучше, обладая этим опытом».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко подчеркнул, что благодаря этому удалось сконцентрировать всех представителей власти на проведении единой государственной политики на всех уровнях. По его словам, сейчас выстроена налаженная система контроля, отрегулированы механизмы бережливой и эффективной работы с финансами, а решения, принятые на верхних уровнях власти, безукоризненно доводятся до каждого исполнителя.

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«Скажу откровенно: наверное, каждый из присутствующих здесь не думает, что у нас полное единомыслие, крепкий аппарат управления на различных уровнях. Хватает и в аппарате управления, особенно до последних событий: некоторые из-под плинтуса посматривали, как же день воли пройдет, весеннее наступление трудящихся и прочее. Потом поняли — не то, как пишут, особенно россияне, власть устояла. Власть стояла и будет стоять, мы государство сохранили и будем его дальше укреплять. Поэтому, кто хочет работать — вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. У нас слишком много работы», — добавил Лукашенко.

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В очередной раз возвращаясь к проблеме становления постсоветской республики, Лукашенко отметил, как сообщает президентская пресс-служба, «что четверть века — немалый этап развития, тем более для такой молодой страны, как Белоруссия». В частности, он сказал: «Поэтому, как я говорил ранее, пришло время еще раз посмотреть на то, какие решения и на каком уровне должны приниматься».

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