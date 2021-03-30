В Калуге может подорожать проезд в общественном транспорте
Калуга, 30 марта, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Управление Калужского троллейбуса, которое 30 марта отмечает своё 65-летие, предложило городским властям поднять стоимость проезда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя управления Вадима Витькова.
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В рамках встречи с городским головой Калуги Дмитрием Денисовым руководитель управления Калужского троллейбуса обратил внимание градоначальника на повышение стоимости запчастей, электричества и дизельного топлива.
По его словам, у предприятия имеется небольшой доход от рекламы в троллейбусах, компенсация из городского бюджета за перевозку льготников и выручка с аренды опор мобильным операторам, однако основную статью прибыли составляет именно оплата проезда горожанами.