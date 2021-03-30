Токио, , 10:52 — REGNUM Ситуация в Мьянме стала одной из тем для обсуждения между министром иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Токио, сообщает Sindonews.

«Мотеги Тошимицу резко критикует ситуацию, которая привела к гибели людей», — говорится в заявлении посольства Японии в Джакарте.

Глава МИД Японии также приветствовал усилия АСЕАН по урегулированию ситуации в Мьянме и выразил уважение к руководству Индонезии.

В ответ на это министр иностранных дел Индонезии объяснила связь между странами АСЕАН, включая Мьянму, и шаги, которые необходимо предпринять в будущем. Министры двух стран договорились продолжить тесное сотрудничество для улучшения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, министры обороны Индонезиии Японии встретились в Токио, чтобы обменяться мнениями по вопросам региональной безопасности и сотрудничества в области обороны.

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