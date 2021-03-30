Барнаул, 30 марта, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Всплеск заболеваемости COVID-19 в России возможен. Об этом в ИА «Амител» сообщил глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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«Люди расслабились, это точно. Мы все должны или переболеть, или вакцинироваться. Или жди третьей волны. Те действия, которые государство предлагает в виде масок и разобщения, тоже помогают нам не допустить нового всплеска», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что весной заболеваемость COVID-19 в России может вырасти, известила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.