Ставрополь, 30 марта, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло еще одно задержание в высших эшелонах власти. На этот раз источники в правительстве сообщили о задержании исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставрополья Романа Петрашова. Его подозревают в мошенничестве, пишет NewsTracker.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По данным портала, в настоящее время сотрудники ФСБ и МВД проводят обыск и изъятие документов в рабочем кабинете вице-премьера.

В данный момент на официальных сайтах правоохранительных органов информации о задержании Петрашова нет.

Отметим, что это уже второе задержание за месяц в правительстве Ставрополья. Двумя неделями ранее, 12 марта, в аэропорту Ставрополя был задержан заместитель председателя правительства Александр Золотарев. Его подозревают во взятках.

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Как сообщало ИА REGNUM, после этого громкого задержания губернатор края отправил правительство в отставку. Он пообещал провести проверку с помощью правоохранительных органов на коррупционность всех кандидатов в будущий состав правительства. Новый орган Владимиров пообещал начать формировать после 30 марта по итогам этих проверок.

Напомним, Роман Петрашов получил должность заместителя председателя правительства Ставрополья в 2013 году. Он курировал промышленный блок краевой экономики.

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