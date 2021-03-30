Нижегородская область, 7 октября, 2013, 15:06 — ИА Регнум. Ряд нижегородских школ в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом школьных мест. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава городской администрации Олег Кондрашов на оперативном совещании в мэрии 7 октября.

По его словам, на сегодня в школах Нижнего Новгорода насчитывается 148 тыс. мест. При этом всего в школах учится около 106 тыс. человек. Запас мест составляет более 40 тыс, но проблема в том, как они распределены по территории города.

Так, в местах, где активно ведется жилищное строительство возникают серьезные проблемы с местами в школах. В 107 школах дети учатся в две смены. Во всех районах города есть школы, возможности которых по количеству учеников превышены. Всего в городе насчитывается 99 школ, которые переполнены, сообщил Кондрашов.

Такие школы наиболее сильно сегодня заполнены школы в Верхних Печерах, в микрорайоне Бурнаковский, в Приокском и Автозаводском районах города.

Необходимо пересмотреть планы по строительству школ и привести их в соответствие с реальными потребностями города, заявил глаза администрации.