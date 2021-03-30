Москва, 30 марта, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Аудиторы Счётной палаты РФ пришли к выводу, что национальный план по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса не предотвратил монополизацию рынка добычи водных биоресурсов. После введения крабовых аукционов не появилось новых участников на этом рынке, а постоянные краболовы, наоборот, увеличили свои доли, об этом сообщается на официальном сайте Счётной палаты РФ.

Вылов краба

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«По итогам проведенных крабовых аукционов лоты были реализованы взаимозависимым юридическим лицам. Общая доля их квоты на добычу (вылов) крабов составила от 42 до 50%. При этом победителями крабовых аукционов стали организации, у которых уже были доли квот на добычу (вылов) крабов в промышленных целях», — пояснил аудитор Андрей Батуркин.

Аудиторы особое внимание обратили на изменение принципа распределения квот. Отказавшись от так называемого «исторического принципа» с середины 2019 года, 50% допустимого объёма улова стали продавать на крабовых аукционах. Суть в том, что теперь квоту на добычу краба на 15 лет получает компания, предложившая на аукционе большую цену за лот. При этом добытчик обязуется построить в течение пяти лет краболовное судно.

«Начальная цена лота в таком случае формируется из нескольких компонентов: определяемая квота добычи крабов, предоставленная в инвестиционных целях, среднерыночная цена одной тонны конкретного вида крабов, срок, на который заключается договор и коэффициент инвестиционного обязательства, учитывающий затраты на строительство краболова. Он составил 0,25 — фактически дисконтирующий коэффициент», — объяснил результаты проверки аудитор.

Выяснилось, что при проведении первого аукциона вообще не была определена квота добычи краба, предоставленная в инвестиционных целях, так как Минсельхоз её не определил, а это оказало существенное влияние на начальную цену лота. Более того, аудиторы уверены, что начальная цена лотов на крабовых аукционах к измененному в 2020 году общему допустимому улову по крабам занижена на 7,7 млрд рублей, или более чем на 6%.

«Есть вопросы и к расчету начальной цены лотов по продаже права на заключение договоров о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов. Ставки сборов были установлены Налоговым кодексом еще в 2007 году и с тех пор не менялись. В результате начальная цена торгов при проведении аукционов может оказаться в 33−60 раз ниже рыночной стоимости лотов», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, на результаты проведенной Счетной палатой РФ проверки оперативно отреагировали в Росрыболовстве. В ведомстве заявили, что начальная цена торгов по крабовым аукционам не оказывала никакого влияния на их итоговую стоимость и не ограничивала количество их участников.