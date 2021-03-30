Джакарта, 30 марта 2021, 09:55 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла призвал жителей из различных этнических, религиозных и расовых групп объединиться против радикальных группировок сообщает Antara.
«Мы должны объединиться, чтобы противостоять этой радикальной группе», — заявил Юсуф Калла.
Политик также выразил надежду, что религиозные лидеры смогут помочь успокоить общественность в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент Индонезиипосетил собор в Макассаре после взрыва, совершенного террористом-смертником.
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