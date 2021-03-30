Сингапур, , 09:26 — REGNUM Правительство Сингапура осудило взрыв у входа в Кафедральный собор Макассара на Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

В официальном заявлении МИД Сингапура подчеркнул, что ничто не может оправдать такие акты насилия в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц.

«Мы надеемся, что пострадавшие быстро поправятся, и поддерживаем усилия правительства Индонезии по обеспечению общественной безопасности», — заявили в МИД Сингапура.

В результате теракта, произошедшего в Индонезии 28 марта, в Вербное воскресенье, пострадали 20 человек, в том числе сотрудники церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США осудили нападение на кафедральный собор в Макассаре.

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