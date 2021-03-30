Брюссель, , 08:41 — REGNUM Депутат Европарламента от Франции Брис Ортефё озаботился вопросом о сроках регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе. О том, когда стоит ожидать решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по российскому препарату, парламентарий поинтересовался в своём обращении к Еврокомиссии.

Евродепутат напомнил, что недавно еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о том, что Евросоюзу «не нужен Спутник V». При этом подобное высказывание было сделано на фоне «существенных задержек поставок» вакцин в Европе и роста случаев инфицирования коронавирусом. В этой связи Ортефё обратился к ЕК с вопросом, согласны ли там с утверждением Бретона.

«Идёт ли рассмотрение сроков введения вакцины в оборот? Или после слов еврокомиссара Бретона этот процесс остановлен?» — цитирует RT европарламентария.

В своём обращении Брис Ортефё со ссылкой на февральскую публикацию авторитетного научного журнала The Lancet напомнил об эффективности российской вакцины «Спутник V», которая, согласно полученным в результате проведённых исследований данным, составила 91,6%.

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Он также добавил, что на сегодняшний день соглашения о производстве вакцины заключены с Италией, Францией, Испанией и Германией. При этом препарат уже одобрен в 54 странах. Его заказали Венгрия, Чехия и Словакия, а Германия заявила о готовности «заказать вакцину «Спутник V» и в том случае, если ЕС не станет её регистрировать».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Москва подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, в ЕС. 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье этот препарата.