Москва, 30 марта 2021, 08:36 — REGNUM Избранный президент Молдавии Майя Санду контактирует с Россией, несмотря на меньшую приверженность идеям развития двусторонних отношений по сравнению со своим предшественником. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но все равно контакты идут. У нас очень тесные связи с Молдовой», — сказал Песков.
По его словам, в молдавском парламенте большинством являются сторонники хороших отношений с Россией.
Песков подчеркнул, что, несмотря на декларацию разновекторности со стороны Санду с упором на евроинтеграцию, «даже она не отказывается от диалога с Россией».