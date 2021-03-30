Москва, , 08:36 — REGNUM Избранный президент Молдавии Майя Санду контактирует с Россией, несмотря на меньшую приверженность идеям развития двусторонних отношений по сравнению со своим предшественником. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но все равно контакты идут. У нас очень тесные связи с Молдовой», — сказал Песков.

По его словам, в молдавском парламенте большинством являются сторонники хороших отношений с Россией.

Песков подчеркнул, что, несмотря на декларацию разновекторности со стороны Санду с упором на евроинтеграцию, «даже она не отказывается от диалога с Россией».