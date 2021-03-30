Москва, 30 марта, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Торги по нефти 29 марта завершились повышением. Цена снижалась на азиатской сессии и перед открытием американской сессии на новостях о Суэцком канале. В итоге баррель Brent подорожал на 0,88%, до $65,03, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший проход по Суэцкому каналу, был снят с мели. Для полной ликвидации пробки может потребоваться около недели, поскольку все большее количество судов прибывают на место.

Росту котировок способствовали слухи о том, что на этой неделе ОПЕК+ с союзниками продлят сокращение добычи нефти до мая-июня 2021 года.

Саудовская Аравия собирается поддержать решение, а также готова продлить свои собственные добровольные сокращения на фоне новой волны блокировок коронавируса.

Сегодня, 30 марта, нефть марки Brent торгуется выше отметки $65 за баррель. Техническая картина благоприятная для покупателей.

Им нужно проскочить зону сопротивления $66,50-$67,00, чтобы вернуться к психологическому уровню $70,00 за баррель.

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