Лос-Анджелес, США, , 08:04 — REGNUM Многих сотрудников известной анимационной студии Pixar расстроило решение Disney провести премьеры фильмов «Лука» и «Душа» на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. Об этом 29 марта на twitter-странице сообщил бывший главный редактор журнала The Hollywood Reporter Мэтью Меллони.

Журналист написал, что об этом ему сообщил знакомый, работающий в Pixar. Приятель Меллони сказал, что они должны «забыть о кинотеатрах», при этом обратив внимание, что подписчики Disney Plus смогут посмотреть «Луку» и «Душу» даже без привычной доплаты.

«Мы недостаточно хороши даже для доплаты?», — сказал собеседник Меллони.

https://twitter.com/MattBelloni/status/1376598352884719616

Ранее Disney сообщила, что мультфильмы «Райя и последний дракон» студии Disney Animation и кинокомикс «Чёрная вдова» Marvel пользователи Disney Plus смогут посмотреть, заплатив $30 сверх стоимости подписки. Первый анимационный сериал Pixar «Монстры за работой» выйдет на Disnay Plus 2 июля 2021 года.

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