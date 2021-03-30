Токио, , 07:18 — REGNUM Японская компания Shoei Kisen проведет расследование причин, по которым ее контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение, сообщает Kyodo.

«Мы займемся выяснением причин происшедшего», — заявили в компании.

Представитель Shoei Kisen добавила, что корпорация не собирается проводить пресс-конференцию по инциденту. Тем не менее компания благодарит всех, кто помог снять контейнеровоз с мели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа назвал инцидент с контейнеровозом случайностью. Тем не менее в управлении уже начали проводить расследование, которые выявит виновных в произошедшем.

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