Богота, , 06:04 — REGNUM В ходе операции вооружённых сил Колумбии на севере страны была захвачена одна из лидеров леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО). Об этом президент Колумбии Иван Дуке 29 марта сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы продолжаем наносить удары по структурам наркогруппировки АНО. В ходе операции… в муниципалитете Симити, департамент Боливар, была захвачена в плен Сандра Милена Лопес, псевдоним Лейди, лидер криминального фронта «Герои и мученики Санта-Росы», — написал Дуке.

По его словам, после пленения Лейди по этой структуре АНО «был нанесён серьёзный удар». В результате совместных действий власти и вооружённых сил «мы смогли нейтрализовать финансовую деятельность наркотеррористов АНО в регионе Южный Боливар, а также ограничили преступные действия, такие как вымогательство, незаконный оборот наркотиков и незаконная эксплуатация горнодобывающих предприятий».

В настоящее время в составе отрядов АНО насчитывается около полутора тысяч человек. Эта группировка остаётся единственной радикальной структурой в Колумбии после заключения соглашения о мире между правительством страны и организацией «Революционные вооружённые силы Колумбии» в ноябре 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на западе Колумбии при взрыве заминированного автомобиля у мэрии в муниципалитете Коринто (департамент Каука) получили ранение не менее 17 человек.

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