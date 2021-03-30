Москва, , 04:37 — REGNUM Количество коррупционных преступлений в России в январе-феврале 2021 года выросло до 7,1 тысячи (на 11,8%), сообщили 29 марта на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

«В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1%», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в трети случаев размер взятки не превышал 10 тыс. рублей, а в первую тройку субъектов РФ, в которых выявили факты мелкого взяточничества, вошли Башкирия, Москва и Краснодарский край.

Ранее в Генпрокуратуре России описали типового преступника: по данным ведомства, более половины преступлений в стране (53,9%) совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие постоянного источника дохода.

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