Тегеран, , 07:38 — REGNUM В Иране стартовала регистрация кандидатов для участия в дополнительных выборах в парламент по шести избирательным округам. Об этом 29 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Парламентские довыборы пройдут в шести избирательных округах Тегерана:

1) Рей, Шемиранат, Эсламшахр и Пардис в провинции Тегеран;

2) Тафреш, Аштиан и Фарахан в провинции Маркази;

3) Бахар и Кабодар-Аханг в провинции Хамедан;

4) Гачсаран и Башт в провинции Кохгилуйе;

5) Бойер-Ахмад, Астанех-е Ашрафия в провинции Гилан;

6) Миане в провинции Восточный Азербайджан.

Желающие баллотироваться на промежуточные парламентские выборы могут пройти регистрацию до 3 апреля 2021 года.

Согласно Избирательному закону о парламентских выборах, в случае, если срок полномочий парламента остается более одного года, промежуточные выборы проводятся в избирательных округах, не имеющих представителей. Если число действующих представителей Меджлиса (парламента) снизится до менее чем четырех пятых от общего числа мест, при этом до конца срока полномочий останется шесть месяцев, в таком случае проводятся промежуточные выборы.

В Иране промежуточные парламентские выборы пройдут 18 июня одновременно с президентскими выборами.