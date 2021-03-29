Французская Республика, , 23:23 — REGNUM Несколько сотен проживающих во Франции чеченцев собрались в память о застреленном 17 марта в городе Ренне 23-летнем Хамзате Лабазанове. По словам его родственников, на него напали, потому что он хотел выгнать наркоторговцев из подъезда своего дома. Об этом 28 марта сообщает Le Figaro.

Несколько сотен чеченцев провели 27 марта в Ренне и в Страсбурге демонстрации против стигматизации лиц чеченской национальности, которой подвергается их община, и почтить память одного из них, застреленного на прошлой неделе в Ренне. «В нас стреляют дважды: первый раз нас убивают, второй раз на нас клевещут», — сказал Магомед, соседа Хамзата Лабазанова.

«Как только что-то происходит с чеченцем, мы получаем ярлык преступника, — считает Магомед. — Члены нашей общины умирают, и нам предъявляют обвинения».

В Страсбурге собралось около 150 чеченцев. «Мы сами ассоциируемся с торговцами наркотиками. Этого мы не понимаем, — сказал Шамиль Альбаков, представителя Ассамблеи чеченцев Европы (Assemblée des Tchétchènes d'Europe). — То, что мы живем в рабочих кварталах, не означает, что можно нас убивать или на нас клеветать».

«Мы просим, чтобы чеченское происхождение не было систематически связано с преступностью. В СМИ слово «чеченец» систематически ассоциируется с насилием или преступлением», — сказал адвокат Зелимхан Чавхалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года во Франции был обезглавлен учитель Самюэль Пати. По делу о его убийстве были арестованы несколько молодых людей, которые оказались родом из Чечни.