Москва, 29 марта, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Члену правления Международного союза деятелей экстрадного искусства, певице Аните Цой присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал 29 марта президент Владимир Путин.

Gazifikacia Анита Цой

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, звание народного артиста присвоено также ещё ряду деятелей культуры.

В частности, звание получили руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев, артистка Российского академического молодёжного театра Нина Дворжецкая, артисты Театра имени Вахтангова Андрей Ильин и Ольга Тумайкина, артистка «Мастерской Петра Фоменко» Галина Тюнина, артистка театра «Сатирикон» Наталия Черновая.