Москва, 29 марта 2021, 22:07 — REGNUM Избирательная кампания в России начнётся в конце июня, заявила 29 марта председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире «России 24».
Она пояснила, что избирательная кампания начнётся после того, как президент страны подпишет соответствующий указ.
Она добавила, что голосование может растянуться на три дня. Чиновник добавила, что выборы, как всегда, будут прозрачными, на них пригласят международныех наблюдателей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, единый день голосования в России в 2021 году приходится на 19 сентября.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили оптимальный вариант участия в выборах жителей Донбасса