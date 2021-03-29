Париж, , 21:31 — REGNUM Президент французской партии Союз демократов и независимых (UNI) и член парламента от департамента Сен-Сен-Дени Жан-Кристоф Лагард попросил президента Франции Эммануэля Макрона о «немедленном закрытии школ, колледжей и средних школ» в его департаменте. Об этом 29 марта сообщает Le Parisien.

Тесты на коронавирус и распространение случаев заболевания COVID-19 «демонстрируют очень активную циркуляцию вируса» в школах, сказал Лагард, сожалея, что исполнительная власть, «кажется, не понимает данного положения вещей и не принимает решения, соизмеримые с ситуацией». «Есть все основания полагать, что школа … стала ускорителем для распространения вируса», — добавил он.

Депутат просит Макрона «принять решение о немедленном закрытии школ, колледжей и лицеев Сен-Сен-Дени, пока не стало слишком поздно», потому что уровень распространения вируса, «естественно, поднимается внутри семей и есть большой риск, что наши больницы не выдержат».

На сегодняшний день в Сен-Сен-Дени самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Франции Габриэль Атталь 25 марта заявил, что закрытие школ является «последним средством» борьбы с COVID-19.