Лос-Анджелес, США, , 20:28 — REGNUM Стал известен актёрский состав фантастического телесериала «Оби-Ван». Его опубликовали 29 марта на странице франшизы Star Wars в Twitter.

https://twitter.com/starwars/status/1376534672843239424

Главные роли в шоу исполнят: Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен, Моусес Ингрэм, Джоэл Эдгертон, Бонни Пессе, Кумэйл Нанджиани, Индира Варма, Руперт Френд, О'Ши Джексон мл, Сон Ган, Симона Кэссел и Бенни Сэфди. Премьера сериала ожидается в 2022 году.

Напомним, что сериал «Оби-Ван» подробнее расскажет о жизни Оби-Вана Кеноби, одного из главных героев киносаги «Звёздные войны». Съёмки проекта стартуют в апреле 2021 года.

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